Gazzetta: “Kean e De Gea sono 2 zavorre. E David non para nemmeno il parabile”

La crisi di Kean e David De Gea

Redazione VN 15 dicembre 2025 (modifica il 15 dicembre 2025 | 10:04)

La Fiorentina della scorsa stagione aveva come protagonisti due veri eroi: David De Gea, un portiere spagnolo che sembrava Superman, e Moise Kean, un attaccante italiano paragonabile a Zorro. Sotto la guida di Raffaele Palladino, la squadra aveva raggiunto la sesta posizione in campionato e la semifinale di Conference League, con De Gea capace di parate decisive e Kean autore di 25 gol complessivi, 19 in campionato. Lo schema era semplice ma efficace: la palla arrivava a Kean, che creava scompiglio e realizzava reti decisive, trascinando la Fiorentina in una stagione di successi dopo un avvio complicato.

Oggi, però, la situazione si è completamente ribaltata. De Gea non appare più sicuro, commette errori continui e non para quasi nulla di parabile, dai gol subiti a Cagliari fino a quelli contro Verona, nonostante l’aumento di contratto. Anche Kean fatica a ritrovare la sua efficacia: sbatte e tira, ma colleziona appena tre gol, lontano dai ritmi dello scorso anno. La crisi mentale della squadra sembra aver coinvolto anche loro: De Gea non riesce più a farsi leader, mentre Kean ha mostrato tensioni interne, come il litigio con Mandragora per calciare un rigore, segnali di malessere nello spogliatoio.

Nonostante ciò, l’attaccante resta il cuore pulsante della Fiorentina. Con Vanoli gli è stato affiancato Albert Gudmundsson e supportato dai lanci di Nicolò Fagioli, ma le occasioni sono spesso andate a vuoto o sono state neutralizzate da Montipò, salvo qualche rimpallo fortunoso come quello di Nunez. I pochi momenti di esultanza, come dopo il gol di testa contro la Dinamo Kiev, sono stati subito offuscati dagli episodi negativi, come la rete finale di Orban, che ha ricordato come il momento dei viola sia ormai dominato dal caos e dalla sfortuna. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.