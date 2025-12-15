Cecchi: “Bocciare e sparigliare tutto. Ds, allenatore e giocatori più importanti”

Stefano Cecchi analizza quanto visto in Fiorentina-Verona. Una sconfitta pesantissima che avvicina i viola alla Serie B. Ecco la sua analisi sulla Nazione:
Sprofondo arancione. Nel giorno che doveva essere dell'orgoglio viola, di viola non si è visto niente, nemmeno la maglia, che solo un genio tragico del marketing può avere pensato e imposto in una gara del genere. La Fiorentina come al solito è rimasta impiombata a terra senza riuscire a imporre il proprio tasso tecnico superiore al Verona. Al contrario, di nuovo ha balbettato, ha cincischiato, ha fatto qualcosina, ma troppo poco per la sfida alta alla quale era chiamata. Adesso i numeri dicono che per salvarsi occorrerebbe fare 26/28 punti in 23 partite. Roba improbabile ma non impossibile. Se così è, allora forse varrebbe la pena fare come al biliardo: ovvero bocciare e sparigliare tutto, dal ds, all'allenatore ai giocatori più rappresentativi, ripartendo da qualcosa di meno inquinato rispetto allo spogliatoio attuale. Ma forse anche questa è solo l'utopia non lucida di un tifoso disperato che non vuole arrendersi a un'evidenza amara.
