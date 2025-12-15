La moViola: Colombo arbitra bene. Ed è bravo sul secondo gol di Orban

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6,5: Partita non semplice che Colombo riesce a tenere a bada usando anche le ammonizioni per frenare il gioco duro. L'arbitro è molto attento nelle due decisioni più delicate in area: è sulla palla l'intervento di Niasse che contrasta Ranieri al 33'. E la palla non ha superato del tutto la linea quando Bernede effettua il cross decisivo al 93'. Sarebbe intervenuta la tecnologia, ma Colombo vede bene. Espulso Zanetti per proteste eccessive.

IL CORRIERE DELLO SPORT 6: Ritorno in serie A dopo quasi due mesi (in mezzo anche i Mondiali FIFA Under 17 in Qatar) per Andrea Colombo, partita particolarmente complicata (anche per una questione ambientale), l’internazionale di Como la porta a casa con discreto piglio. Nessun episodio particolare nelle due aree, non c’è fallo di Kean sull’1-1 (per questo viene ammonito Zanetti), è regolare anche se col brivido la rete della vittoria per il Verona. L’ha chiusa con 32 falli fischiati (un’enormità) e 6 cartellini (anche questo dato fuori dalle sue medie). Partiamo dal gol dell’1-1, che è costato il primo giallo a Zanetti (poi espulso da Colombo): su un lancio lungo c’è un contrasto fra Kean (partito in gioco) e Nelsson, che finisce a terra, l’arbitro fa proseguire e non sbaglia, è un contrasto di gioco, nessun fallo. Brivido sul gol nel recupero del Verona: Bernede crossa il pallone quando lo stesso non è ancora completamente uscito dal terreno di gioco, c’è una parte della circonferenza che pizzica ancora la linea di fondo, il VAR conferma. Nessun dubbio sulla rete che ha aperto la partita: il lancio in verticale di Al Musrati che trova Orban ancora nella propria metà campo (e comunque dietro Ranieri), dunque in posizione regolare.