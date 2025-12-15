Alberto Polverosi attacca società e giocatori. Il giornalista del Corriere dello Sport chiede a gran voce un intervento da parte di Rocco Commisso per salvare la Fiorentina:
Polverosi: "Ferrari e Goretti non sono in grado. Serve qualcuno come Sabatini"
Polverosi non risparmia nessuno
Ci scusiamo con i lettori, ma dobbiamo riprendere il discorso iniziato da tempo. Se non arriva un elettrochoc la Fiorentina va giù a piombo e se Commisso continua a dire e a pensare che ha fiducia in tutti i suoi dirigenti (due, mica venti) non fa altro che velocizzare la discesa. Ci vuole un ribaltone, perché qui sembra che la Fiorentina non abbia preso ancora coscienza della realtà. Al Viola Park si va avanti sperando. Manca il click, diceva Vanoli. Siamo vicini alla soluzione dei problemi, diceva Ferrari. Abbiamo fiducia, diceva Ranieri. Ecco i risultati. Prendiamo Vanoli. Aveva detto che doveva lavorare sulla testa prima che sulla tattica. Ma se una squadra prende un gol al 94' nella partita della vita, e poi che gol, con i viola che alzano le braccia pensando (sperando, e ci risiamo) che la palla fosse uscita, vuol dire che con la testa non c’è. Pioli aveva fatto 4 punti in 10 partite, Vanoli due in cinque, stessa media da retrocessione-lampo. Se è vero che la squadra non credeva a Pioli, allora non crede nemmeno a Vanoli. Passiamo alla società. Pradé si è dimesso dopo l’ennesima contestazione e l’effetto è stato quello di spingere Commisso ad affidare la società a due dirigenti senza esperienza. Diventeranno bravissimi, ma ora Ferrari e Goretti non hanno la forza di ribaltare questa situazione, soprattutto in assenza del capo, di Commisso. Qui ci vuole gente che conosca il calcio, che goda di credibilità assoluta, che sappia parlare ai giocatori e all’allenatore, ci vuole una task-force che dia il senso della vera, grande svolta. Bisogna provare di tutto. Giorni fa abbiamo fatto il nome di Prandelli e Antognoni ben sapendo che nessuno dei due sarebbe stato contattato dalla Fiorentina. E questo perché la Fiorentina è convinta di essere in grado di risolverla da sola, così come è strutturata oggi, la peggiore stagione della sua storia. La squadra è fragilissima, questo è chiaro. Ci vuole qualcuno che a gennaio rifaccia l’organico, che porti cuore e nervi al Viola Park. Ricordate la Salernitana con Walter Sabatini? Era con i piedi, le caviglie, le ginocchia e metà busto in Serie B, con la rivoluzione di gennaio (e con la bravura di Nicola in panchina) quella squadra riuscì a salvarsi. Altre vie non ci sono.
