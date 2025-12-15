CorSport: “Se un tifoso viola compra la maglia arancione, ditecelo. Fa notizia!”

Viola News
Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport contro la scelta di vestire la Fiorentina di arancione
Il Corriere dello Sport critica fortemente la decisione della Fiorentina di scendere in campo con la maglia arancione. Alberto Polverosi non le manda a dire:

Il campionato finisce il 24 maggio, mancano ancora più di cinque mesi e ventitré partite. La Fiorentina ne ha persa un’altra, in casa, era già ultima e ha continuato a scavare per andare ancora più giù. Ha sei punti dopo quindici giornate, la zona-salvezza è distante otto punti, al Franchi ha messo insieme due pareggi e cinque sconfitte, compresa quest’ultima che fa un male cane perché era la sfida con la penultima in classifica. Il Verona ha staccato la Fiorentina e sorpassato il Pisa che, ora in penultima posizione, ha quattro punti in più dei viola. Allora, si staccano i tubi? No, non si staccano, perché quanto sta accadendo non è accettabile a Firenze e la resa oggi sarebbe da vigliacchi. Ma quei tubi si staccheranno da soli se la Fiorentina, intesa come società, resterà inerme come in questi mesi. Inerme, povera e inadeguata. L’unica idea è stata quella di vestire i viola con una orribile divisa arancione. Forse chi l’ha pensato sperava che la gente confondesse la Fiorentina con la Pistoiese, così si sarebbe nascosta e magari avrebbe evitato alla fine la solita ondata di insulti. Lo fanno per il marketing? Se c’è un tifoso viola che compra una maglia arancione, ditecelo, fa notizia.  

