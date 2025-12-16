Gazzetta: “Sabatini potrebbe accettare la Fiorentina. Vanoli? O vince o se ne va”

La Fiorentina sta valutando interventi più ampi in vista del mercato di gennaio, con l’obiettivo di sistemare una rosa che presenta lacune evidenti: servono rinforzi mirati in difesa, a centrocampo e sugli esterni offensivi, oltre a cessioni di giocatori poco coinvolti. In quest’ottica si pensa anche all’inserimento di un dirigente “di campo”, esperto e autorevole, capace di conoscere a fondo il mercato internazionale e di trasmettere fiducia attraverso la propria competenza tecnica.