Riflessioni su Vanoli, CorSport: “Possibile ritorno di Iachini. C’è anche Ballardini”

Dopo la sconfitta con il Verona, né esonero né dimissioni: almeno per ora Paolo Vanoli resta alla guida della Fiorentina. Le voci sul suo futuro si sono però rincorse fin dai minuti immediatamente successivi alla partita, mentre dentro e fuori dal Franchi montava la contestazione dei tifosi. L’ennesimo ko e la sensazione di impotenza di una squadra che non riesce a reagire, né sembra più crederci, hanno reso inevitabile una fase di profonde riflessioni in casa viola.

Vanoli, alla guida della squadra dopo Fiorentina-Lecce, ha raccolto appena due punti in cinque partite, un bilancio che ha spinto la società a interrogarsi sul da farsi. Sul tavolo sono finite varie ipotesi: da un ritorno di Iachini a Ballardini, presente ieri in tribuna, fino a una soluzione interna come Galloppa. Alla fine, però, non si è arrivati a una decisione drastica: la scelta è stata quella di confermare lo status quo, mandando allenatore e squadra in ritiro al Viola Park e ripartendo oggi con la preparazione in vista della trasferta di giovedì a Losanna in Conference League.

Il silenzio stampa annunciato subito dopo la gara ha rappresentato il primo segnale di una serata lunga e tesa. Nel ventre del Franchi si è tenuto un confronto tra Vanoli, il dg Ferrari e il ds Goretti, in costante contatto con il presidente Commisso dagli Stati Uniti. Al centro della discussione, il rendimento disastroso della squadra e l’assenza di una reazione concreta a una crisi che, dopo il Verona, appare definitivamente esplosa. Più che una decisione risolutiva, è stato un punto della situazione necessario e urgente: la Fiorentina va avanti così, almeno per ora, mentre il futuro resta appeso ai prossimi risultati. Lo scrive il Corriere dello Sport.