Tuttosport: “Vanoli? Carmine Gautieri ieri al Franchi. L’alternativa è Galloppa”

Il punto sul futuro di Paolo Vanoli
Tuttosport si concentra sul futuro di Paolo Vanoli, oggi in bilico dopo la sconfitta con il Verona. La Fiorentina riflette sul suo futuro e girano giù alcune voci:

Quanto a Vanoli - due pareggi e tre ko di fila in campionato - voci circolate a caldo parlavano di esonero, ma per adesso non hanno avuto seguito anche se il tecnico resta inevitabilmente sotto esame e risultano valutazioni in corso. È una situazione di grande confusione e forte tensione in cui tutto appare possibile: ieri al Franchi sono stati avvistati Ballardini e Gautieri, l’allenatore della Primavera Galloppa resta un’alternativa come già è stato nel breve interregno tra Pioli e Vanoli, torna di moda il nome di Beppe Iachini, già salvatore della patria viola sotto la gestione Commisso. Intanto tra i tifosi c’è chi invoca una rivoluzione societaria dopo le dimissioni di un mese fa del ds Pradè: 92 milioni di euro investiti sul mercato estivo, 70 di monte ingaggio, 0 vittorie e 9 sconfitte dopo 15 giornate certificano il flop. La Fiorentina è una squadra vuota di tutto, sull’orlo del baratro. «Firenze non merita questo scempio» il commento social di Matteo Renzi. Non è il solo a pensarlo.

