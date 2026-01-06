La Fiorentina, nonostante le ultime due vittorie casalinghe contro Udinese e Cremonese, resta in una situazione complessa. La classifica non sorride ai viola, ed il clima resta teso. Il popolo viola vuole risposte dalla squadra, e sul mercato. La sfida contro la Lazio sarà cruciale per i destini dei ragazzi di Paolo Vanoli. A proposito di tensione, ai cancelli del Viola Park è spuntato uno striscione eloquente: "Oggi carbone, domani un mattone".
Lo striscione al Viola Park: “Oggi carbone, domani un mattone”
Al Viola Park spunta uno striscione particolare. La Fiorentina contro la Lazio non può sbagliare
