FOTO – Oggi Astori avrebbe compiuto 39 anni: l’omaggio della Fiorentina

Davide Astori avrebbe compiuto gli anni oggi: il ricordo dell’ex capitano della Fiorentina, scomparso nel 2018, resta vivo nel mondo viola

Oggi Davide Astori avrebbe compiuto 39 anni. L’ex capitano della Fiorentina è scomparso improvvisamente il 4 marzo 2018, lasciando un segno profondo nel mondo del calcio e nella città di Firenze.