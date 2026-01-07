Oggi Davide Astori avrebbe compiuto 39 anni. L’ex capitano della Fiorentina è scomparso improvvisamente il 4 marzo 2018, lasciando un segno profondo nel mondo del calcio e nella città di Firenze.
FOTO – Oggi Astori avrebbe compiuto 39 anni: l'omaggio della Fiorentina
FOTO – Oggi Astori avrebbe compiuto 39 anni: l’omaggio della Fiorentina
Davide Astori avrebbe compiuto gli anni oggi: il ricordo dell’ex capitano della Fiorentina, scomparso nel 2018, resta vivo nel mondo viola
Nel giorno del suo compleanno, il suo ricordo resta vivo tra i tifosi e all’interno del club, che continua a rendergli omaggio. Una data che riporta alla memoria una perdita che ha colpito profondamente la Fiorentina e tutto il calcio italiano.
