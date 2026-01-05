Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Tutto fatto per Martinelli alla Sampdoria: domani il giocatore sarà a Genova

calciomercato

Tutto fatto per Martinelli alla Sampdoria: domani il giocatore sarà a Genova

Martinelli
Martinelli lascia la Fiorentina
Redazione VN

Domani Tommaso Martinelli sarà a Genova per firmare il contratto che lo legherà per sei mesi alla Sampdoria, come riportato da tuttomercatoweb.com.

Fiorentina e blucerchiati hanno trovato l’accordo per un prestito secco fino a fine stagione. Il portiere classe 2006 si trasferisce in Serie B per avere più opportunità di giocare rispetto a Firenze.

La richiesta di cessione è partita dallo stesso giocatore, mentre la Fiorentina vuole mantenere il controllo sul suo futuro, in vista di una prossima stagione in cui potrebbe giocarsi le chance da titolare. Tutto dipenderà anche dal futuro di De Gea e dalla strategia della società viola.

Leggi anche
La Fiorentina vuole Baldanzi, ma il centrocampista è infortunato: quando rientra
Frank: “Paratici lavora giorno e notte per noi. Cessione Solomon? Scelta giusta”

© RIPRODUZIONE RISERVATA