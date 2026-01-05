Domani Tommaso Martinelli sarà a Genova per firmare il contratto che lo legherà per sei mesi alla Sampdoria, come riportato da tuttomercatoweb.com.
Tutto fatto per Martinelli alla Sampdoria: domani il giocatore sarà a Genova
Martinelli lascia la Fiorentina
Fiorentina e blucerchiati hanno trovato l’accordo per un prestito secco fino a fine stagione. Il portiere classe 2006 si trasferisce in Serie B per avere più opportunità di giocare rispetto a Firenze.
La richiesta di cessione è partita dallo stesso giocatore, mentre la Fiorentina vuole mantenere il controllo sul suo futuro, in vista di una prossima stagione in cui potrebbe giocarsi le chance da titolare. Tutto dipenderà anche dal futuro di De Gea e dalla strategia della società viola.
