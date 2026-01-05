La Fiorentina vuole Baldanzi, ma il centrocampista è infortunato: quando rientra

La Fiorentina è seriamente interessata a Tommaso Baldanzi, centrocampista della Roma.L'ex Empoli però è infortunato. Come riportato da Sky Sport Baldanzi ha accusato un problema al retto femorale destro nell’allenamento di rifinitura prima della sfida con l'Atalanta.
Quando rientra Baldanzi?
Un infortunio la cui entità verrà valutata con più precisione nei prossimi giorni, con il concreto rischio che il classe 2003 possa restare ai box per circa una ventina di giorni. Sicuramente salterà la sfida contro il Lecce.
Tommaso Baldanzi ha segnato un gol in 10 presenze in campionato ed è un vecchio pallino della Fiorentina. Cercato anche in passato da Daniele Pradè.
