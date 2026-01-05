“Gioco io in attacco?”: polemica in casa Lazio. E Sarri potrebbe perdere un big

La Lazio è in piena emergenza in attacco. Infatti, Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Castellanos, ceduto al West Ham, Dia in Coppa d'Africa e Noslin, espulso nella gara contro il Napoli. Nel mentre a Roma è scoppiata la polemica del tifo biancoceleste che sotto ai post del club di Lotito ha inondato di commenti ironici del tipo: "Gioco io in attacco?".