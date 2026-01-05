“Gioco io in attacco?”: polemica in casa Lazio. E Sarri potrebbe perdere un big

La Lazio è in piena emergenza in attacco. Infatti, Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Castellanos, ceduto al West Ham, Dia in Coppa d'Africa e Noslin, espulso nella gara contro il Napoli. Nel mentre a Roma è scoppiata la polemica del tifo biancoceleste che sotto ai post del club di Lotito ha inondato di commenti ironici del tipo: "Gioco io in attacco?".
Nel mentre, le cattive notizie per la Lazio non sarebbero finite. Infatti, anche Marusic salterà la gara con la Lazio per il rosso ricevuto dopo la rissa con Mazzocchi. Ma non solo, secondo "Il Messaggero",anche Guendouzi potrebbe saltare la gara di mercoledì a causa di una scenata nei confronti dell'arbitro.
