Nicola: “Fiorentina qualità superiori, ma il gol allo scadere fa rosicare”

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, in conferenza stampa al termine della gara del Franchi contro la Fiorentina. Le sue parole:
Le parole in conferenza stampa dell'allenatore della Cremonese, Davide Nicola, al termine della partita contro la Fiorentina
Sulla partita
Potevamo fare meglio, lavorando con più attenzione avremmo potuto sfruttare diverse occasioni, La Fiorentina ha qualità importanti, nonostante la situazione di classifica. Certo è che la sconfitta allo scadere un po' ti fa rosicare.
Sulla rosa
Ci sono giocatore che hanno geometrie più qualitative, ma oggi non eravamo brillanti come altre volte. Il coraggio avuto con il Napoli oggi non l'abbiamo avuto. Qualcuno deve ancora completare la consapevolezza di questa categoria. In certe situazioni qui devi avere quel qualcosa in più. I miei ragazzi valgono, al 100%, ma oggi non mi è piaciuto lo sviluppo geometrico e l'essere corti nei reparti.
Sulla sostituzione di Bondo
Bondo era già stato ammonito, poi ha fatto un altro entrata forte, anche se regolare. Non ho voluto rischiare, quindi ho fatto il cambio. Vazquez? Di lui sono sempre contento, ha una qualità che altri non anno. Per diventare veramente competitivi devi avere dei difensori che accettano la parità numerica.
Sulla Fiorentina
Per me la Fiorentina non c'entra nulla in questa situazione, parliamoci chiaro. Io da avversario vi dico così. Che poi possa avere delle difficoltà, ok. Ma io non ce la metto nella mia testa. Due partite e sei fuori da questa situazione.
Poi a Dazn
Sicuramente la partita deve far capire che se siamo anche solo al 90% non basta. Oggi abbiamo interpretato una difesa di blocco senza essere aggressivi. Abbiamo sbagliato molti palloni in uscita. Non siamo riusciti a creare superiorità numeriche da dietro. I complimenti quando si fa belle partite è giusto riceverli, quando si fa gare meno qualitative è giusto però altrettanto riconoscerlo. Oggi speravamo di portare via almeno un punto. Noi i cambi li abbiamo fatti nella prospettiva che per la Fiorentina la vittoria significava tanto e davano spazi in più. Il secondo tempo lo abbiamo interpretato bene ma non siamo stati qualitativi con la palla. Nel primo tempo siamo stati poco aggressivi e non abbiamo avuto il giusto baricentro. Partite così ne accadono e in quei casi va indossato un vestito diverso. È una gara che ci aiuterà a crescere. Il cambio di Bondo? Si stava facendo fatica in mezzo e l'ammonizione mi ha convinto a cambiare per non rimanere in dieci, ecco perché ho preferito fare questa scelta".
