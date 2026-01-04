Nicola: “Sta all’area tecnica viola risolvere i problemi, dico solo una cosa”

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha parlato a Dazn prima della partita contro la Fiorentina:
Sta a noi capire che l'avversario ha in sé le qualità per lottare per altri obiettivi, ma ciò non toglie che dobbiamo essere coraggiosi, fare la nostra partita. Non guardo la singola gara, ma il blocco, sappiamo che quanto fatto fin qui non basta senza continuità. Non parlo degli altri, sta alla loro area tecnica risolvere i problemi, dico solo che le potenzialità della Fiorentina sono quelle dell'anno scorso che sono arrivati sesti. Bianchetti fuori? Ha un problema al setto nasale, tutti devono sentirsi coinvolti.
