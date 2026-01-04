Due espulsi, Castellanos ceduto, altri due quasi: Lazio da inventare con la Fiorentina

Il lunch match della 18esima giornata di Serie A è terminato con la vittoria del Napoli in casa della Lazio, 2-0 con reti di Spinazzola e Rrahmani nel primo tempo. La ripresa è stata ben più nervosa: prima è stato espulso Tijjani Noslin, poi anche Marusic con il napoletano Mazzocchi coinvolti in una rissa nel finale. La squadra di Sarri ha chiuso dunque in 9 uomini. ---> LA GIORNATA LIVE
Contro il Napoli i biancocelesti hanno terminato in 9 uomini
Con la cessione di Castellanos al West Ham e la squalifica di Noslin, la squadra della Capitale, che ospiterà la Fiorentina nel prossimo turno il 7 gennaio, mercoledì, dovrà giocare col falso 9, Pedro oppure Zaccagni. A meno che il ds Fabiani non chiuda un'operazione importante in avanti nell'arco di due giorni, cosa abbastanza improbabile. Da segnalare inoltre che Guendouzi avrebbe detto sì al Fenerbahce e l'Al-Ittihad starebbe spingendo per Tavares: sarà una squadra in totale emergenza, quella che riceverà i viola.
