Due espulsi, Castellanos ceduto, altri due quasi: Lazio da inventare con la Fiorentina

Il lunch match della 18esima giornata di Serie A è terminato con la vittoria del Napoli in casa della Lazio, 2-0 con reti di Spinazzola e Rrahmani nel primo tempo. La ripresa è stata ben più nervosa: prima è stato espulso Tijjani Noslin, poi anche Marusic con il napoletano Mazzocchi coinvolti in una rissa nel finale. La squadra di Sarri ha chiuso dunque in 9 uomini.