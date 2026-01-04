Terracciano (conf): “Prima partita dove non siamo stati noi stessi”

Filippo Terracciano, giocatore della Cremonese, in conferenza stampa al termine della gara del Franchi contro la Fiorentina. Le sue parole:
Le parole in conferenza stampa del difensore della Cremonese, Filippo Terracciano, dopo la sconfitta arrivata contro la Fiorentina
Sulla partita
Potevamo avere un approccio diverso oggi. Forse è la prima partita della stagione dove non siamo riusciti ad essere noi stessi. Gli ultimi gol sono stati tutti molto simili, bisogna migliorare e continuare il nostro percorso di crescita.
Sull'atteggiamento
La questione tiri in porta non vale solo per la partita di oggi, ce la portiamo avanti da inizio stagione. Dobbiamo migliorare, ma sono convinto che con la crescita che stiamo avendo che miglioreremo anche questo. Siamo ben consapevoli.
Sconfitta che pesa di più con questa Fiorentina?
No, è qua che deve subentrare l'equilibrio. La crescita non si ferma certo oggi. Dobbiamo continuare a lavorare con serenità e concentrazione.
