Lazio, un top dice sì al Fenerbahce: addio prima della Fiorentina?

Non risultano ancora offerte ufficiali, ma il centrocampista della Lazio, Matteo Guendouzi, secondo quanto raccolto da gianlucadimarzio.com, avrebbe aperto alla destinazione Fenerbahce.
Un top del centrocampo della Lazio potrebbe salutare a breve: il calciatore ha aperto alla sua cessione in Turchia
Il club turco ha avviato i contatti con il francese, strappandogli già un sì. Il direttore del club sarebbe a lavoro per completare l'operazione, con Guendouzi che potrebbe quindi non esserci già più per la sfida in programma mercoledì 7 gennaio contro la Fiorentina.
