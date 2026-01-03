Viola News
Cremonese, i convocati per la Fiorentina: squadra quasi al completo per Nicola

I convocati dell'allenatore della Cremonese, Davide Nicola, per la partita di domani pomeriggio al Franchi contro la Fiorentina
I convocati della Cremonese in vista della sfida di domani, domenica 3 gennaio ore 15.00, al Franchi contro la Fiorentina. Squadra al completo per Davide Nicola, ad eccezione dell'infortunato Collocolo. La lista completa:

Portieri: Audero, Silvestri, Nava.

Difensori: Baschirotto, Bianchetti, Ceccherini, Terracciano, Faye, Folino

Centrocampisti: Pezzella, Barbieri, Zerbin, Valoti, Floriani Mussolini, Vandeputte, Payero, Grassi, Bondo, Lordkipanidze.

Attaccanti: Johnsen, Moumbagna, Vazquez, Bonazzoli, Sanabria, Vardy.

