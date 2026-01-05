Frank: “Paratici lavora giorno e notte per noi. Cessione Solomon? Scelta giusta”

"Per quanto ne so, Lange, Paratici e Vinai lavorano senza sosta per ottenere il massimo per noi, così come tutta l’area sportiva"

Nella giornata di ieri, il Tottenham di Frank ha pareggiato 1 a 1 contro il Sunderland. In conferenza stampa, l'allenatore degli Spurs ha parlato di Fabio Paraticie anche della cessione di Solomon alla Fiorentina: