Nella giornata di ieri, il Tottenham di Frank ha pareggiato 1 a 1 contro il Sunderland. In conferenza stampa, l'allenatore degli Spurs ha parlato di Fabio Paraticie anche della cessione di Solomon alla Fiorentina:
Frank: “Paratici lavora giorno e notte per noi. Cessione Solomon? Scelta giusta”
"Per quanto ne so, Lange, Paratici e Vinai lavorano senza sosta per ottenere il massimo per noi, così come tutta l’area sportiva"
Tutte le scelte di mercato vengono condivise con l’intero management ed è stata la decisione più corretta da adottare. Per quanto ne so, Lange, Paratici e Vinai lavorano senza sosta per ottenere il massimo per noi, così come tutta l’area sportiva, con una Proprietà che ci supporta in modo totale.
