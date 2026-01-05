VN – Paratici arriverà, ma manca l’accordo per liberarlo. Opzione indennizzo?

Viola News
Operazione non a rischio, ma serve trovare una soluzione per liberare l'esperto dirigente dal Tottenham. E se la Fiorentina decidesse di riconoscere un indennizzo agli Spurs?
Si ha almeno la ragionevole certezza che non sarà come aspettare il signor Godot, perché per Fabio Paratici alla Fiorentina dovrebbe davvero essere soltanto questione di tempo. Il dubbio è sul quanto. La volontà delle parti è chiara e ormai definita da tempo: la Fiorentina vuole Paratici, Paratici vuole la Fiorentina. Ma mai dimenticarsi che i conti vanno fatti anche con l'oste, che in questo caso è il Tottenham, con cui l'esperto dirigente ha ancora un contratto in essere.

E il motivo per cui non è arrivato l'annuncio è proprio per un accordo ancora non raggiunto per liberare il contratto dell'ex dirigente della Juve. Operazione a rischio, dunque? No, perché la società londinese ha ormai preso atto della volontà di Paratici di lasciare l'Inghilterra e approdare al Viola Park, ma le richieste degli Spurs hanno fatto slittare la tanto sospirata fumata bianca. I colloqui continuano ad essere fitti, e il board viola è al lavoro per sbloccare la situazione nel più breve tempo possibile. Non è da escludere che la chiave possa essere un indennizzo che la Fiorentina potrebbe eventualmente decidere di riconoscere al Tottenham. Ma si tratta di un'opzione che il club dovrebbe valutare attentamente, si vedrà. La situazione resta fluida e Firenze aspetta. Almeno non sarà un'attesa vana.

