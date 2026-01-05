VN – Fiorentina, Asllani in rotta con il Torino: proposto alla Fiorentina

Viola News
Nome nuovo per il centrocampo della Fiorentina
La Fiorentina è pronta a cambiare volto e per farlo servono giocatori nuovi, sopratutto in mezzo al campo. Fabio Paratici infatti è alla ricerca di nuovi centrocampisti e nelle ultime ore, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ci sarebbe un nome nuovo per il club di Rocco Commisso. 

Si tratterebbe di Kristjan Asllani, centrocampista dell'Inter in prestito al Torino. Il giocatore è finto ai margini della squadra di Baroni e potrebbe far ritorno a Milano. L'agente lo avrebbe proposto alla Fiorentina, club che l'ha seguito anche in passato.

Asllani quini potrebbe essere uno dei nomi che la Fiorentina userà per cambiare volto alla squadra e puntare alla salvezza.

 

 

