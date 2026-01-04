Vardy, altro che Dzeko: il bomber operaio che fece la storia contro De Gea

Il confronto tra vecchi bucanieri del gol è impietoso: il 39enne Vardy guida la Cremonese, il 40enne Dzeko fatica in viola

Paolo Poggianti Redattore 4 gennaio 2026 (modifica il 4 gennaio 2026 | 15:56)

Jamie Vardy alla Cremonese: alzi la mano chi avrebbe scommesso su questo rendimento del bomber inglese nella città dei violini? Eppure il bomber attempato, working class hero che ha fatto la storia del Leicester, sta vivendo una seconda giovinezza dal suo approdo in Italia. Esattamente il contrario si potrebbe dire per Edin Dzeko, tornato in Italia con un bagaglio di 46 gol segnati in due stagioni col Fenerbahce, in Turchia. Eppure a sole due partite dal giro di boa, i giudizi si sono pressoché ribaltati. La netta differenza nell'efficacia sta, come spesso accade, nei numeri. Quelli che rimangono negli almanacchi e passano alla storia.

Record e amarcord — Come il record più famoso di Vardy: aver segnato in 11 partite consecutive di Premier League nella stagione 2015-2016, battendo il precedente primato di Van Nistelrooy e contribuendo alla trionfo del Leicester City di Claudio Ranieri. Il ragazzo partito da Sheffield ha fatto meglio di tutti quanti: mai nessuno come lui da quando il campionato si chiama Premier League. E la rete dei record l'attaccante la segnò contro il Manchester United. E chi c'era a difendere la porta dei Red Devils? Sì esatto: proprio David De Gea che oggi l'inglese ritroverà di fronte sul prato del Franchi. Avversari di nuovo, dieci anni dopo.

Dzeko vs Vardy — Dicevamo del confronto con Dzeko, tornato in Serie A in estate per vestire la maglia viola. E anche qui la sintesi sta tuta nei numeri: quelli prodotti dalle due operazioni di mercato che in estate hanno portato Edin Dzeko, classe 1986, alla Fiorentina e Jamie Vardy, classe 1987 (compirà 39 anni l'11 gennaio ndr), alla Cremonese. Dzeko d'altronde sembra prossimo a lasciare Firenze e potrebbe riabbracciare l'amico De Rossi a Genova. E intanto trova anche il tempo di ripensare all'Inter. Dzeko che - fa sapere la Fiorentina - non è tra i convocati per una botta al piede presa durante la rifinitura di ieri.

Tutto il contrario — Vardy segna e trascina, anche a livello caratteriale, la squadra di Davide Nicola. Con i grigiorossi il bomber ex Leicester, ha già segnato 4 gol. Dzeko, invece, ha segnato 2 soli gol stagionali in Conference (uno nei play off). E soprattutto non è mai apparso in condizioni fisiche accettabili. Esattamente il contrario dell'eroe nella storica vittoria della Premier del Leicester di Ranieri. Vardy, infatti, corre e si batte per la squadra. Vince duelli e porta peso all'attacco, altrimenti molto leggero dei grigiorossi. La scheda statistica di Sofascore è impietosa per il bosniaco, nel confronto stagionale col quasi coetaneo Vardy.