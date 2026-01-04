Due vittorie nelle ultime tre: sembra incredibile, ma è vero. La Fiorentina batte la Cremonese grazie a un gol insperato di Moise Kean allo scadere. Una rete che vale più di mille parole, un episodio che può davvero rappresentare un punto di svolta per la stagione viola. Da oggi, di fatto, inizia un nuovo campionato. Secondo quanto dichiarato dal direttore generale Ferrari, dopo questa vittoria mancano ancora ventisei punti per raggiungere una (ipotetica) salvezza. Numeri alla mano, ma soprattutto testa e segnali da interpretare. Andiamo allora ad analizzare gli indizi che ci ha lasciato Fiorentina–Cremonese.