Alla lettura della distinta ufficiale di Fiorentina-Cremonese, 18esima giornata di Serie A e ultima di andata al Franchi, l'occhio cade sull'assenza di Edin Dzeko in panchina: l'attaccante bosniaco non entrerà in campo perché indisponibile.
Dzeko non è in distinta contro la Cremonese: il motivo della sua assenza
Il bosniaco non è a disposizione di Vanoli
La Fiorentina fa sapere che l'ex Roma e Inter non c'è a causa di una botta al piede rimediata nell'allenamento di rifinitura. Un infortunio non grave, che però gli preclude la presenza quest'oggi.
