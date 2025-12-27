Piccoli a terra nel recupero: barella, silenzio e preoccupazione. Cosa è successo

L'attaccante ha fatto preoccupare nel finale del Tardini

Redazione VN 27 dicembre 2025 (modifica il 27 dicembre 2025 | 16:14)

Attimi di grande apprensione nel finale di Parma-Fiorentina, in un recupero che si è protratto ben oltre i cinque minuti inizialmente indicati dal quarto ufficiale. Proprio durante una delle ultime azioni del match, il Tardini ha vissuto un momento di silenzio e paura quando Roberto Piccoli si è accasciato al suolo dopo un duro contrasto.

Il numero 91 viola è stato colpito in prossimità del torace nel tentativo di andare in elevazione per contendere il pallone a Valenti, difensore del Parma. L’impatto è apparso subito violento: Piccoli è rimasto disteso a terra, dando l’impressione di aver perso i sensi. In pochi istanti lo stadio è piombato nel silenzio più totale, con giocatori e tifosi in evidente apprensione per le condizioni dell’attaccante.

Dopo poco più di due minuti interminabili, nei quali ha fatto il proprio ingresso in campo anche la barella, Piccoli ha però dato segnali incoraggianti, riuscendo a rialzarsi tra gli applausi convinti del pubblico, che ha accompagnato il momento con un lungo tributo di sostegno. Un gesto spontaneo e sentito, che ha stemperato la tensione di un finale concitato.

Secondo quanto filtra dal Tardini, l’attaccante viola ha poi lasciato il campo camminando sulle proprie gambe e si è diretto regolarmente verso gli spogliatoi, rassicurando tutti sulle sue condizioni.