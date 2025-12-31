Gazzetta su Dzeko: “Si aspettava di più. Sarà addio, ma non al Cagliari o al Genoa”

Tra i possibili addii eccellenti in casa Fiorentina c’è quello di Edin Džeko, sempre più vicino a lasciare Firenze. L’avventura dell’attaccante bosniaco sembra ormai giunta al capolinea: poco spazio, solo due gol segnati in Conference League e un’esperienza che non è mai realmente decollata, né sotto la gestione di Pioli né con l’arrivo di Vanoli.

Le ipotesi Genoa e Cagliari non appaiono le destinazioni più probabili, ma Džeko resta un profilo con mercato grazie a carriera, personalità e spessore internazionale. Arrivato a parametro zero, ha firmato un contratto fino al termine della stagione, senza reali possibilità di rinnovo automatico, anche in caso di permanenza, e con un ingaggio da 1,8 milioni netti annui che incide sulle valutazioni del club.

Lo stesso Džeko si aspettava molto di più dall’esperienza in viola e ha sempre cercato di assumere un ruolo da leader, anche nei momenti più difficili, come dimostrato dal gesto sotto la Curva a Bergamo dopo la sconfitta con l’Atalanta. Ora però sono necessarie riflessioni più profonde e condivise: società e giocatore si confronteranno per individuare la soluzione migliore e una strada comune per il futuro. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.