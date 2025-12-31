CorSport: “Occasione Becao, ma per la difesa ci sono altri due profili”

Attorno alla Fiorentina circolano diversi nomi per rinforzare la difesa e tra questi c’è Rodrigo Becao, profilo da tenere in considerazione. Il centrale brasiliano, classe 1996 ed ex Udinese, è legato al Fenerbahce fino al 2028 e viene valutato circa 5 milioni di euro, con un ingaggio sostenibile da 1 milione netto a stagione. Reduce dalla rottura del crociato di un anno fa, l’operazione avrebbe i contorni di un rilancio: si valuta un prestito secco fino a giugno, soluzione che permetterebbe di aggiungere fisicità a un reparto apparso fragile tra campionato e Conference League.

Un’altra idea gradita è Diego Coppola, difensore di 22 anni di proprietà del Brighton. Dopo l’esperienza all’Hellas Verona, il centrale si è trasferito in Premier League ma sta trovando poco spazio: appena quattro presenze e 107 minuti giocati. Il club inglese, con cui Coppola ha firmato un contratto quinquennale, chiederebbe almeno 15 milioni per un prestito con opzione, e i primi contatti con la Fiorentina sono già stati avviati.