Attorno alla Fiorentina circolano diversi nomi per rinforzare la difesa e tra questi c’è Rodrigo Becao,profilo da tenere in considerazione. Il centrale brasiliano, classe 1996 ed ex Udinese, è legato al Fenerbahce fino al 2028 e viene valutato circa 5 milioni di euro, con un ingaggio sostenibile da 1 milione netto a stagione. Reduce dalla rottura del crociato di un anno fa, l’operazione avrebbe i contorni di un rilancio: si valuta un prestito secco fino a giugno, soluzione che permetterebbe di aggiungere fisicità a un reparto apparso fragile tra campionato e Conference League.
Corriere dello Sport
CorSport: “Occasione Becao, ma per la difesa ci sono altri due profili”
Un’altra idea gradita è Diego Coppola, difensore di 22 anni di proprietà del Brighton. Dopo l’esperienza all’Hellas Verona, il centrale si è trasferito in Premier League ma sta trovando poco spazio: appena quattro presenze e 107 minuti giocati. Il club inglese, con cui Coppola ha firmato un contratto quinquennale, chiederebbe almeno 15 milioni per un prestito con opzione, e i primi contatti con la Fiorentina sono già stati avviati.
Sullo sfondo resta infine Diogo Leite, il cui contratto con l’Union Berlino scadrà il prossimo giugno. Proprio questa situazione contrattuale rende il difensore un’opzione economicamente più accessibile, mantenendo aperta una pista alternativa per rinforzare la retroguardia viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA