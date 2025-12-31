Nazione: “Pioli, voto 4. Non fa gruppo e il gruppo non lo segue”

La Nazione ha voluto dare i voti agli allenatori della Fiorentina di questo 2025. Voto 4 per Stefano Pioli, artefice del disastroso inizio viola:
Stefano Pioli, voto 4. Arriva come il predestinato per far fare alla Fiorentina lo step definitivo nella direzione delle grandi. Si parla di Champions, si sfidano big (e allenatori delle big, vedi Allegri) poi si comincia e in tre, quattro, settimane tutto diventa un flop. Pioli non fa gruppo. Il gruppo non lo segue. I risultati non arrivano. Di esonero o dimissioni si comincia a parlare tardi, troppo tardi, perchè l'ex viola ha un contratto super. Da campione d'Italia - come era stato con il Milan -, da uomo che ha disposizione Ronaldo - come era stato in Arabia. La Fiorentina finisce nel baratro. Senza gioco, senza idee, con la supponenza di uno spogliatoio che Pioli non ha in mano.
