CorSport: “Fiorentina, un allenatore di Serie A ha chiesto Fabiano Parisi”

Maurizio Sarri ha chiesto Fabiano Parisi. Il terzino della Fiorentina rientra nei piani dell'allenatore della Lazio, che sta cercando un terzino. Il primo obiettivo sarebbe Martin del Genoa, altrimenti pronto l'assalto all'ex Empoli. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:
Parisi può lasciare la Fiorentina?
In alternativa non va trascurata la pista legata a Fabiano Parisi, controllato dallo stesso procuratore di Hysaj, terzino della Fiorentina. Molto dipenderà dai piani di Paratici, da chi verrà confermato o meno. Piace a Sarri dai tempi in cui era sbocciato a Empoli, lo voleva qualche anno fa, lo prenderebbe adesso. Il club viola prepara una rivoluzione e ha proposto Piccoli senza riscuotere l’interesse di Mau.
