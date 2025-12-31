Viola News
Gazzetta rivela: “La Fiorentina non può cedere Roberto Piccoli”. Il motivo

La Fiorentina per il reparto offensivo cerca almeno esterno d'attacco, più che un centravanti, e per questo è finito nel mirino un giocatore comeJeremie Boga, in uscita dal Nizza, che ha caratteristiche adesso assenti in rosa. Ma è spuntato pure il profilo, in prospettiva futura, di un giovane come l'argentino Mateo Silvetti, classe 2006 ora all'Inter Miami.

Quello che la Fiorentina considera invece un intoccabile è Moise Kean, che è incedibile a gennaio. Per lui ogni discorso sarà rimandato a fine stagione, considerando che ha anche una clausola rescissoria da 62 milioni valida dall'1 al 15 luglio. La questione Kean e vice Kean però non è ad ora un argomento che verrà aperto perché ci sono tante altre priorità per l'immediato.

E anche Roberto Piccoli rimarrà in viola: non è comunque nella lista dei partenti, ma in più per l'ex Cagliari si aggiunge il fatto che ha collezionato una presenza nel club sardo in Coppa Italia a inizio stagione prima di trasferirsi alla Fiorentina quindi non potrebbe giocare in un terzo club, se non tornando al Cagliari (ipotesi esclusa). Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

