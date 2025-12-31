Fiorentina, che svalutazione! Da Sohm a Piccoli: l’ultimo posto si fa sentire

La Fiorentina ha perso valore

Redazione VN 31 dicembre 2026 (modifica il 31 dicembre 2026 | 07:40)

Le pessime prestazioni e i risultati che hanno portato la Fiorentina all’ultimo posto in classifica hanno avuto conseguenze non solo sportive, ma anche economiche. Il valore di mercato della rosa si è infatti ridotto drasticamente: secondo i dati di Transfermarkt, in pochi mesi la squadra viola ha perso complessivamente 56,8 milioni di euro. La valutazione totale è scesa dai 295,15 milioni stimuati in estate ai 238,35 attuali, con una svalutazione del 19,24%, la più alta di tutta la Serie A.

Analizzando la rosa 2025-26, solo tre giocatori hanno visto crescere il proprio valore rispetto a giugno: Fortini, Kouadio e Martinelli, tutti giovani e con un ruolo ancora marginale all’interno della squadra. Fortini, il più utilizzato dei tre, è comunque solo il sedicesimo per minutaggio stagionale. Per tutti gli altri calciatori il segno è negativo: Kean, il più prezioso della rosa, è sceso da 50 a 45 milioni, mentre Comuzzo è passato da 25 a 23. Anche Dodò ha subito una forte flessione, da 24 a 18 milioni, così come Roberto Piccoli, arrivato per 25 milioni e già svalutato.

Il calo di valore riguarda anche Fagioli e Gudmundsson, scesi rispettivamente a 14 e 13 milioni, e Simon Sohm, pagato 15 milioni ma ora valutato appena 8. Particolarmente pesante la svalutazione di Ranieri, passato da 12 a 7 milioni. Un anno fa la Fiorentina era settima in Serie A per valore complessivo della rosa, oggi è scivolata al nono posto, dietro anche a Como e Bologna: un’ulteriore fotografia del profondo ridimensionamento con cui il club viola si avvia a chiudere il 2025. Lo scrive il Corriere Fiorentino.