16.000 i biglietti venduti per la Cremonese: il Franchi è pronto a contestare

Il Corriere dello Sport sul tifo viola al Franchi

Redazione VN 31 dicembre 2026 (modifica il 31 dicembre 2026 | 07:12)

A livello di clima che si respirerà al Franchi, Fiorentina-Cremonese sarà molto simile al Fiorentina-Udinese di dieci giorni fa, con la curva che ricomincerà da dove si era interrotta. Nell'ultima in casa, ma anche dopo la sconfitta di Parma, con i 3.500 presenti nel settore ospiti del Tardini che avevano contestato duramente squadra e società.

Protesta sarà, prima e dopo. Durante, ci sarà l'incitamento e una cornice di pubblico come sempre a metà, condizionata dai lavori di ristrutturazione dell'impianto: sold out fissato a 22.000 presenti, per adesso 16.000 gli spettatori previsti.

A proposito di Franchi: nel question time di lunedì scorso l'assessora allo Sport di Firenze Letizia Perini ha confermato i costi per il restyling completo della struttura, 265 milioni in totale. «La contrattualizzazione del secondo lotto non c'è. Quando ci sarà, avremo anche il dettaglio del cronoprogramma». In teoria scade oggi l'ultimatum lanciato a novembre, tramite comunicato, dal club gigliato. Lo scrive Il Corriere dello Sport.