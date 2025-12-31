CorSport: “Novità importante sul futuro di Dodò. E attenzione a Comuzzo”

Il Corriere dello Sport su Dodò e il futuro di Comuzzo

Redazione VN 31 dicembre 2026 (modifica il 31 dicembre 2026 | 06:42)

È probabile che a gennaio la difesa della Fiorentina venga ritoccata anche in modo significativo, ma senza coinvolgere Dodò. Il terzino brasiliano, nonostante le incomprensioni dell’ultimo anno con il club, è destinato a restare: ha un contratto fino al 2027 e non ci sono segnali di una sua partenza nel mercato invernale. Sul rinnovo, però, non si registrano novità concrete, malgrado le parole del dg Ferrari di oltre un mese fa.

Dodò sarà comunque un punto di riferimento nei prossimi mesi e Vanoli potrà contare su di lui sulla fascia destra. Servirà però la sua migliore versione per aiutare una squadra in evidente difficoltà e apparsa sfiduciata, chiamata a reagire immediatamente per allontanare il rischio retrocessione. Il tempo a disposizione è poco e la Fiorentina deve attivarsi subito.

Sul piano economico, la società potrebbe decidere di monetizzare cedendo Pietro Comuzzo, anche se non esistono vincoli federali alla sua eventuale partenza. In estate il difensore era stato richiesto dall’Al-Hilal con un’offerta da 40 milioni e dall’Atalanta con una proposta da 25. Proprio la Dea detiene inoltre i cartellini di Lazar Samardzic e Marco Brescianini, entrambi sondati dai viola per il centrocampo, ma seguiti anche dalla Lazio. Lo scrive il Corriere dello Sport.