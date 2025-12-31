CorFio: “Liti, ritardi e trasferte”. Tutti i comportamenti tollerati di Kean

Moise Kean ha lasciato ieri il Viola Park per motivi familiari. Non è la prima volta che succede e adesso ci sarà da capire quando l'attaccante della Fiorentina farà rientro a Firenze. Da questo dipenderà anche la sua presenza dal 1' contro la Cremonese. Il Corriere Fiorentino riporta la serie di atteggiamenti che la società ha avallato, rimanendo così incedibile agli occhi di Fabio Parati: