Moise Kean ha lasciato ieri il Viola Park per motivi familiari. Non è la prima volta che succede e adesso ci sarà da capire quando l'attaccante della Fiorentina farà rientro a Firenze. Da questo dipenderà anche la sua presenza dal 1' contro la Cremonese. Il Corriere Fiorentino riporta la serie di atteggiamenti che la società ha avallato, rimanendo così incedibile agli occhi di Fabio Parati:
CorFio: “Liti, ritardi e trasferte”. Tutti i comportamenti tollerati di Kean
Di certo c’è che non è la prima volta che Moise si assenta. Era successo nel momento clou della scorsa stagione, quando dopo aver parlato con Commisso lasciò il ritiro di Cagliari per serissime questioni private. Una comprensione e una protezione che il giocatore e la sua famiglia hanno molto apprezzato, e che hanno inciso anche sulla decisione di firmare il rinnovo. Adesso però, la situazione è molto diversa. Basta pensare al litigio per il rigore di Reggio Emilia, alle voci sul fortissimo scontro con Mandragora (e Ranieri) negli spogliatoi, i ritardi alle colazioni di gruppo prima degli allenamenti, fino agli spifferi che lo vogliono spesso in trasferta a Milano o a Parigi. Comportamenti tollerati, e che non hanno fatto cambiare idea al club sulla sua incedibilità. Perché per salvarsi c’è bisogno di lui. A patto però, che torni il Kean di dodici me si fa...
