Nazione: “Cessioni e acquisti. Tutti i nomi del mercato della Fiorentina”

La Nazione sul mercato della Fiorentina

Redazione VN 31 dicembre - 06:33

I nomi di mercato iniziano a circolare con insistenza attorno alla Fiorentina, complice l’attivazione di più canali da parte del club e l’interesse di agenti e intermediari. È chiaro che la società viola si prepara a un’estate di grandi movimenti, con numerose operazioni sia in entrata che in uscita: non una rivoluzione totale, ma poco ci manca. Paratici e Goretti potrebbero chiudere fino a una decina di affari, con diversi giocatori già considerati in partenza.

Tra i possibili addii figurano Richardson, Dzeko, Pablo Marí, Nicolussi Caviglia, oltre a Viti e Kouamé. Sabiri ha già lasciato Firenze e Infantino è destinato all’Argentinos Juniors, mentre Genoa e Atalanta hanno chiesto informazioni per Mandragora. In generale, sono pochi i giocatori certi di restare, anche se i principali big — da Dodò a Kean, passando per De Gea e Gudmundsson — dovrebbero essere confermati.

Sul fronte degli acquisti, i contatti con l’Atalanta sono avviati e il nome più caldo è quello di Lazar Samardzic,seguito anche da Lazio e Napoli. Piacciono inoltre Brescianini, Eric Martel e McKennie per il centrocampo, mentre in difesa restano sotto osservazione Coppola e Becao; più difficile arrivare a Dragusin. Sugli esterni offensivi resiste la pista Jeremie Boga, in uscita dal Nizza. Le valutazioni definitive arriveranno però solo con l’arrivo di Fabio Paratici al Viola Park, atteso la prossima settimana. Lo scrive la Nazione.