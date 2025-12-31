Lazar Samardzic torna a essere l'uomo mercato di questa sessione invernale. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus starebbe studiando la strategia per arrivare al talento serbo, ma tutto ruota attorno alle cessioni. La chiave del mercato bianconero risponde al nome diFabio Miretti: il giovane centrocampista è finito nel mirino della Lazio, pronta a investire su di lui per rinforzare la mediana. Un’eventuale uscita di Miretti verso la capitale garantirebbe alla Juve una plusvalenza netta, fornendo il tesoretto necessario per l'affondo decisivo su Samardzic.
TuttoSport
Non solo Fiorentina e Lazio su Samardzic. Sul serbo spunta anche la Juventus
La situazione del trequartista all'Atalanta è monitorata con estrema attenzione anche a Firenze. Dopo un avvio di stagione complesso, Samardzic è finito ai margini del progetto tecnico di Raffaele Palladino. La Fiorentina, che da tempo segue le tracce del classe 2002, resta alla finestra, consapevole che il giocatore sia in cerca di una piazza che gli restituisca centralità e minuti.
Resta da capire quale sarà la volontà dell'Atalanta e del calciatore serbo, che rimane nel mirino della Lazio stessa. Le premesse per un colpo di scena ci sono tutte: tra l'asse Torino-Roma e la necessità della Fiorentina di alzare il tasso tecnico della trequarti, il futuro di Samardzic si preannuncia come il tormentone dei prossimi giorni di calciomercato.
