Centrocampo, Gazzetta: “Occhi puntati su Samardzic e Brescianini”

La Fiorentina deve trovare al più presto il modo di aumentare il numero di gol, perché il rendimento offensivo è nettamente insufficiente. In Serie A, Kean, Piccoli e Džeko hanno segnato complessivamente solo 5 reti in 17 partite: quattro di Kean, una di Piccoli e nessuna del bosniaco. Serve una svolta immediata, sia attraverso il mercato sia con il lavoro quotidiano di Paolo Vanoli, a partire dalla delicata sfida di domenica contro la Cremonese.