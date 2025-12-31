Centrocampo, Gazzetta: “Occhi puntati su Samardzic e Brescianini”

La Fiorentina deve trovare al più presto il modo di aumentare il numero di gol, perché il rendimento offensivo è nettamente insufficiente. In Serie A, Kean, Piccoli e Džeko hanno segnato complessivamente solo 5 reti in 17 partite: quattro di Kean, una di Piccoli e nessuna del bosniaco. Serve una svolta immediata, sia attraverso il mercato sia con il lavoro quotidiano di Paolo Vanoli, a partire dalla delicata sfida di domenica contro la Cremonese.
Sul fronte degli acquisti restano monitorati due nomi per il centrocampo, entrambi legati all’Atalanta: Lazar Samardzic, classe 2002, e Marco Brescianini, già seguito dalla Fiorentina nella scorsa estate. Rinforzare la mediana è considerato fondamentale per dare maggiore qualità e incisività alla manovra offensiva.
In uscita, invece, hanno mercato Nicolussi Caviglia, arrivato in estate in prestito con obbligo condizionato, e Amir Richardson, che appare sempre più vicino all’addio. Un segnale chiaro è arrivato nell’ultima gara di Parma, quando Vanoli ha scelto di non inserirlo nemmeno nella lista dei convocati. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
