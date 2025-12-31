CorSport: “Un club di A su Mandragora. La volontà del giocatore e la valutazione”

Anche Rolando Mandragora potrebbe lasciare la Fiorentina. Il centrocampista partenopeo infatti è finito nel mirino del club genoano, con Daniele De Rossi che lo vorrebbe per dare esperienza al suo centrocampo. Il punto del Corriere dello Sport:
Il Genoa di Daniele De Rossi resta al lavoro per rafforzare la squadra in ogni reparto. Per il centrocampo, oltre a Niccolò Pisilli della Roma, piace Rolando Mandragora, seguito però anche da altre società. Il Grifone valuta il suo ritorno per la necessità di rafforzare in questa fase la rosa anche con giocatori esperti e carismatici: il calciatore napoletano ha già vestito la maglia rossoblù e il suo inserimento sarebbe, quindi, immediato. Dal canto suo, Mandragora dopo il rinnovo si sente molto legato al club viola, che non lascerebbe di certo a cuor leggero. La sua valutazione? Il prezzo stabilito dalla Fiorentina si aggira sugli 8 milioni.
