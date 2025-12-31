Fiorentina, bocciato il mercato estivo. CorSport: “Domenica fuori i nuovi acquisti”

La Fiorentina che Vanoli prepara contro la Cremonese riparte da certezze consolidate: De Gea in porta, Dodô e Gosens sulle fasce, Pongracic e Comuzzo al centro della difesa, Fagioli regista, Parisi avanzato a destra, Mandragora, Ndour e Gudmundsson a supporto di Kean. Un 4-1-4-1 fluido, capace di trasformarsi in 4-3-2-1, che richiama da vicino la Fiorentina vista in passato, più simile a quella di Palladino che a una squadra rinnovata.