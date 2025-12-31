Nazione: “Vanoli, voto 4. Il sergente che deve cambiare tutto, ma nulla cambia”

Viola News
Il voto al 2025 di Paolo Vanoli
Infine, ecco la valutazione del 2025 di Paolo Vanoli.La Nazione ha dato come voto 4 all'allenatore della Fiorentina, lo stesso di Stefano Pioli:

Paolo Vanoli, voto 4. Il suo 2025 da fiorentino si è chiuso con il tonfo di Parma. I numeri dicono che il suo percorso netto dopo lo sprofondo di Pioli è semplicemente (e amaramente) lo stesso. Si presenta come il sergente che può e vuole rimettere in riga l'atteggiamento dei giocatori. E forse ci prova. Ma.... E poi c'è la questione tattica. La Fiorentina di Vanoli è (per troppe settimane) la fotocopia di quella di Pioli e lo sono anche i risultati. Cambia qualcosa (vedi la difesa a quattro al posto di quella iper-perforata a tre) ed ecco il miracolo della prima vittoria in campionato (siamo alla giornata numero 16). Sette giorni dopo è di nuovo il buio.

