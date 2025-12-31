Nazione: “Vanoli, voto 4. Il sergente che deve cambiare tutto, ma nulla cambia”

Infine, ecco la valutazione del 2025 di Paolo Vanoli.La Nazione ha dato come voto 4 all'allenatore della Fiorentina, lo stesso di Stefano Pioli:
Paolo Vanoli, voto 4. Il suo 2025 da fiorentino si è chiuso con il tonfo di Parma. I numeri dicono che il suo percorso netto dopo lo sprofondo di Pioli è semplicemente (e amaramente) lo stesso. Si presenta come il sergente che può e vuole rimettere in riga l'atteggiamento dei giocatori. E forse ci prova. Ma.... E poi c'è la questione tattica. La Fiorentina di Vanoli è (per troppe settimane) la fotocopia di quella di Pioli e lo sono anche i risultati. Cambia qualcosa (vedi la difesa a quattro al posto di quella iper-perforata a tre) ed ecco il miracolo della prima vittoria in campionato (siamo alla giornata numero 16). Sette giorni dopo è di nuovo il buio.
