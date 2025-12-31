Fiorentina, Vanoli ancora col 4-1-4-1: Robin Gosens verso la panchina

Il punto sulla formazione in vista della Cremonese

La sfida di domenica contro la Cremonese rappresenta un vero e proprio spartiacque per la Fiorentina: una partita da dentro o fuori, senza possibilità di appello. In palio ci sono punti fondamentali per la salvezza e, indirettamente, anche il futuro di Vanoli sulla panchina viola. La sensazione è che non ci sia più margine d’errore in un momento delicatissimo della stagione.

Il contesto del turno può offrire un aiuto ai viola: lo scontro diretto tra Genoa e Pisa garantirà a una delle due di perdere terreno, mentre Cagliari e Lecce affronteranno avversari proibitivi come Milan e Juventus. Occasioni del genere, però, vanno sfruttate e proprio per questo Vanoli sembra orientato a dare continuità alle sue scelte, evitando rivoluzioni tattiche.

L’allenatore dovrebbe confermare il 4-1-4-1, capace di trasformarsi in 4-3-3, un sistema che ha dato risultati altalenanti ma ha aumentato la pericolosità offensiva della squadra. In difesa rientrerà Ranieri dopo la squalifica, impiegato nuovamente da terzino, mentre Gosens partirà ancora dalla panchina: il tedesco, appena rientrato da un lungo stop, non è ancora pronto per giocare più di un tempo. Lo scrive la Nazione.