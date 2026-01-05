Viola News
La partita in rima

Fiorentina-Cremonese, Kean fa la Befana e Vanoli apre la calza

Il commento in rima di Fiorentina-Cremonese
Lorenzo Mazzanti

Kean la befana che ha riempito la calza

Vanoli la bimba che pur di aprirla è scesa scalza

Solomon il camino in cui la calza era appesa

Fortini la mamma che ha organizzato la sorpresa

Pongracic il papà che le sta sempre accanto

Fagioli quel cioccolatino che lei ama tanto

Ndour carbone zuccherato

Ranieri cotechino avanzato

De Gea il tombolino che l'ha fatta dormir contenta

Parisi quella fiamma che in queste feste non si è mai spenta

Comuzzo quel film che l'ha emozionata

Dodò quell'amica che non l'ha più chiamata

Piccoli quei compiti che ancora deve fare

Mandragora quel regalo che vorrebbe cambiare

Gudmundsson quel Monopoli che ha unito tutti i parenti

La vittoria quel torrone che risuona tra i loro denti

Un torrone da gustare con gli occhi chiusi

Portatore di gioia dopo i mille eventi che li han delusi

