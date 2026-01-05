Kean la befana che ha riempito la calza
La partita in rima
Fiorentina-Cremonese, Kean fa la Befana e Vanoli apre la calza
Vanoli la bimba che pur di aprirla è scesa scalza
Solomon il camino in cui la calza era appesa
Fortini la mamma che ha organizzato la sorpresa
Pongracic il papà che le sta sempre accanto
Fagioli quel cioccolatino che lei ama tanto
Ndour carbone zuccherato
Ranieri cotechino avanzato
De Gea il tombolino che l'ha fatta dormir contenta
Parisi quella fiamma che in queste feste non si è mai spenta
Comuzzo quel film che l'ha emozionata
Dodò quell'amica che non l'ha più chiamata
Piccoli quei compiti che ancora deve fare
Mandragora quel regalo che vorrebbe cambiare
Gudmundsson quel Monopoli che ha unito tutti i parenti
La vittoria quel torrone che risuona tra i loro denti
Un torrone da gustare con gli occhi chiusi
Portatore di gioia dopo i mille eventi che li han delusi
