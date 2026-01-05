Fazzini in uscita? CorSport: ma il ragazzo non vuole lasciare Firenze

Dopo una prima parte di stagione non così terribile, Jacopo fazzini è rapidamente scivolato in fondo alle gerarchie della Fiorentina, complici anche alcuni infortuni. Il centrocampista è dato oggi come uno dei possibili partenti in casa viola a pochissimi mesi dal suo arrivo e, fra le pretendenti, c'è anche il Lecce. Attenzione, però, perché come scrive stamani il Corriere dello Sport, il classe 2003 sembra riluttante ad una cessione:
Situazione diversa invece per Jacopo Fazzini (22). L’ex Empoli non vorrebbe lasciare la Fiorentina in questa fase del mercato e, ad oggi, non si intravedono margini per una trattativa con i pugliesi.
