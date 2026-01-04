Non solo mercato in entrata, la Fiorentina sta lavorando anche sulle possibili cessioni. Secondo la Nazione, altre due pedine sarebbero destinare a partire: Jacopo Fazzini e Marin Pongracic. Ormai noto anche il possibile addio, dopo solo 6 mesi, di Mattia Viti:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Cessioni, due club su Marin Pongracic. E attenzione a Fazzini”
La Nazione
Nazione: “Cessioni, due club su Marin Pongracic. E attenzione a Fazzini”
Nomi nuovi potrebbero lasciare la Fiorentina
In uscita si sono infittite infine le voci anche su Fazzini (piace a Lecce e Lazio), oltre che su un paio di difensori. Viti dovrebbe far ritorno al Nizza per essere prestato altrove, mentre Pongracic sarebbe entrato nel mirino di Bologna e Lipsia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA