Dopo il forte interesse mostrato esattamente un anno fa, quando fu vicinissimo a vestire la maglia della Lazio, rispunta in ottica biancoceleste il nome di Jacopo Fazzini. La mezz'ala viola, che a causa di un problema fisico nelle ultime settimane è uscito dai radar, potrebbe un anno dopo tornare di moda per rinforzare il centrocampo di Maurizio Sarri.
La Gazzetta dello Sport
Lazio, mai mollato Fazzini. Gazzetta: "Ritorno di fiamma un anno dopo"
Come scrive La Gazzetta dello Sport, la scorsa stagione quando vestiva la maglia dell'Empoli, Fazzini fu a un passo dalla capitale. Adesso invece dovrà vedersela con una folta concorrenza. Alla Lazio infatti interessano Loftus-Cheek del Milan (già allenato da Sarri al Chelsea) e Fabbian del Bologna.
