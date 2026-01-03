Viola News
Lazio, mai mollato Fazzini. Gazzetta: “Ritorno di fiamma un anno dopo”

Dopo averlo cercato nello scorso mercato invernale, Jacopo Fazzini è tornato nel mirino della Lazio
Dopo il forte interesse mostrato esattamente un anno fa, quando fu vicinissimo a vestire la maglia della Lazio, rispunta in ottica biancoceleste il nome di Jacopo Fazzini. La mezz'ala viola, che a causa di un problema fisico nelle ultime settimane è uscito dai radar, potrebbe un anno dopo tornare di moda per rinforzare il centrocampo di Maurizio Sarri.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, la scorsa stagione quando vestiva la maglia dell'Empoli, Fazzini fu a un passo dalla capitale. Adesso invece dovrà vedersela con una folta concorrenza. Alla Lazio infatti interessano Loftus-Cheek del Milan (già allenato da Sarri al Chelsea) e Fabbian del Bologna.

