La Nazione si sofferma sul centrocampo della Fiorentina. Rolando Mandragora rimane un nome caldo per un possibile addio, Cesare Casadei come possibile arrivo. Fabio Paratici però, avrebbe nel mirino un suo vecchio pupillo alla Juventus:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Fiorentina, Paratici bussa alla Juventus per un centrocampista”
La Nazione
Nazione: “Fiorentina, Paratici bussa alla Juventus per un centrocampista”
La Nazione sul centrocampo della Fiorentina, c'è un nome nuovo
Da monitorare la posizione di Mandragora, che per ora ha rifiutato il Genoa e messo in standby il Torino, con l'Atalanta sullo sfondo. Ai viola interessa Casadei a prescindere da un eventuale scambio abbozzato nei giorni scorsi. Non solo lui, perché sull'altra sponda di Torino - in casa Juve - Paratici potrebbe bussare per Fabio Miretti, calciatore che i bianconeri sarebbero pronti a vendere per finanziare un colpo in entrata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA