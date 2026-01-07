Viola News
Beltran ammette: “Non mi sono goduto la Fiorentina per via del mio prezzo”

L'attaccante era arrivato in Italia con una grande pressione
Lucas Beltran, attaccante in prestito dalla Fiorentina al Valencia, ha parlato al canale Youtube di Ezzequiel, tornando sul suo rendimento in viola non all'altezza delle aspettative:

La mia cessione è stata una delle più costose della storia del River Plate, non so se sia stata una pressione però sicuramente sentivo che dovevo giustificare in qualche modo quella spesa e questo mi ha impedito di godermi a pieno gli anni alla Fiorentina. Non sentivo di dover dimostrare qualcosa agli altri, ma soprattutto a me stesso.

Il Flamengo lo voleva

L'interesse del Flamengo era molto concreto, pressavano molto per acquistarmi e avevano presentato un'offerta vera e propria alla Fiorentina, che aveva accettato. La decisione però era mia e non me la sentivo di andare lì.

