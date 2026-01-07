Lucas Beltran, attaccante in prestito dalla Fiorentina al Valencia, ha parlato al canale Youtube di Ezzequiel, tornando sul suo rendimento in viola non all'altezza delle aspettative:
Beltran ammette: “Non mi sono goduto la Fiorentina per via del mio prezzo”
L'attaccante era arrivato in Italia con una grande pressione
La mia cessione è stata una delle più costose della storia del River Plate, non so se sia stata una pressione però sicuramente sentivo che dovevo giustificare in qualche modo quella spesa e questo mi ha impedito di godermi a pieno gli anni alla Fiorentina. Non sentivo di dover dimostrare qualcosa agli altri, ma soprattutto a me stesso.
Il Flamengo lo voleva—
L'interesse del Flamengo era molto concreto, pressavano molto per acquistarmi e avevano presentato un'offerta vera e propria alla Fiorentina, che aveva accettato. La decisione però era mia e non me la sentivo di andare lì.
