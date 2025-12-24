FOTO – Barak cambia agente e passa a Pastorello: lascia la Sampdoria a gennaio?

Barak cambia agente e si affida a Pastorello: l'anticamera di un cambio di maglia a gennaio, può lasciare la Samp?

Antonin Barak ha scelto di cambiare agente. Il calciatore ceco, di proprietà della Fiorentina, è attualmente in prestito alla Sampdoria in questa stagione. Il classe 1994 si lega alla scudiera di Federico Pastorello per i prossimi due anni. È lo stesso agente a rivelarlo attraverso Instagram, in una foto che lo ritrae insieme al centrocampista, dopo la sigla del contratto.