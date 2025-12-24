Antonin Barak ha scelto di cambiare agente. Il calciatore ceco, di proprietà della Fiorentina, è attualmente in prestito alla Sampdoria in questa stagione. Il classe 1994 si lega alla scudiera di Federico Pastorello per i prossimi due anni. È lo stesso agente a rivelarlo attraverso Instagram, in una foto che lo ritrae insieme al centrocampista, dopo la sigla del contratto.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news viola in prestito FOTO – Barak cambia agente e passa a Pastorello: lascia la Sampdoria a gennaio?
mercato in vista?
FOTO – Barak cambia agente e passa a Pastorello: lascia la Sampdoria a gennaio?
Barak cambia agente e si affida a Pastorello: l'anticamera di un cambio di maglia a gennaio, può lasciare la Samp?
© RIPRODUZIONE RISERVATA