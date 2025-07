Ufficiale: Lucchesi ritorna in Serie B e trova Burdisso. Non solo prestito

Nato a Firenze il 9 maggio 2003, dopo le esperienze giovanili con Empoli e Juventus si trasferisce alla Fiorentina nell’ottobre 2020. In viola si mette in luce prima con l’Under 18 e poi con la Primavera, con cui vince 2 Supercoppe e 1 Coppa Italia. Nell’estate 2023 si trasferisce in prestito alla Ternana, con cui esordisce tra i professionisti collezionando 27 presenze e 2 reti nel primo ottimo campionato di Serie B. Conferma le sue qualità anche nella successiva esperienza in prestito alla Reggiana, con cui centra la salvezza nella Serie B 2024-25, giocando altre 27 partite e segnando ancora 2 gol.